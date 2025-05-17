غداً.. رفع حالة الانذار القصوى في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بحصول الموافقة على رفع حالة الانذار القصوى في يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد انتهاء اعمال القمة ونجاح جميع الخطط الامنية حصلت الموافقة على رفع حالة الانذار القصوى (ج) اعتباراً من الساعة 12 من ظهر يوم غد الاحد وعودة القطعات الى حالتها الطبيعية".

وكان أعلن، اليوم السبت، نجاح الخطة الامنية الخاصة بالقمة.

وشهدت العاصمة العراقية ، اليوم السبت، انعقاد مؤتمر بدورته الـ 34 بمشاركة جميع الدول العربية.