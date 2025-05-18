وفاة موقوف داخل سجن في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "موقوفاً يبلغ من العمر 50 عاماً توفي في سجن في منطقة الشعبية بمحافظة ".وأضاف، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي، ولم تتضح أسباب والوفاة حتى الآن".