كربلاء.. "متهم خطير" يشبك مع قوة أمنية ويصيب منتسباً ثم ينتحر

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "في اطار جهودها الرامية لتعزيز الأمن وفرض القانون ومن اجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في خبراً مفاده (مقتل رجل امن بعد مشاجرة في منطقة الدعوم بقضاء الجدول الغربي)".وأوضحت، أنه "شرعت مفارز وتشكيلات ، وبالتنسيق مع ، بعملية أمنية نوعية ومحكمة في منطقة الدعوم، استهدفت متهمًا خطيرًا مطلوبًا للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وقد باشرت القوة الأمنية بتطويق المنزل وإغلاق جميع منافذ الهروب، مما دفع المتهم إلى الانتحار بإطلاق النار على نفسه قبل أن تتم عملية القبض عليه".وأشارت إلى أنه "خلال تنفيذ الواجب، أُصيب أحد المنتسبين بجروح نتيجة الاشتباك، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث".