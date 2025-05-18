الداخلية تبحث مع صربيا والتشيك التعاون بمكافحة المخدرات

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الشمري التقى في مكتبه، اليوم ، سفير جمهورية صربيا لدى برانسلاف جيجيل، كما التقى سفير جمهورية التشيك لدى العراق يان شناوداوف".وأضافت، ان "الوزير ناقش مع السفيرين كلاً على حدة، تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الأمنية وفي مقدمتها ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".وتابعت أن "اللقاءين جرى خلالهما التأكيد على تقوية أواصر الصداقة بين العراق وهاتين الدولتين بما يخدم المصالح المتبادلة".