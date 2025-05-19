أطلق سراحهم مؤخراً بالعفو العام.. اعتقال متهمين بسرقة هاتف في النجف

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ ، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة ، اللواء ذياب، وبإشراف مباشر من قبل مدير شرطة قضاء الكوفة، اللواء الحقوقي عدي صاحب ، تمكنت مفارز مكافحة إجرام الكوفة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح في منطقة حي مبسان ـ الشريط".وأوضحت القيادة، أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الكوفة حيث باشر بجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر، ليتم تحديد هوية الفاعلين. وبعد استدراجهم بطريقة مهنية، ألقت القوات القبض عليهم بتاريخ 13/5/2025، واعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة، وتبيّن أنهم من أرباب السوابق وقد أُطلق سراحهم مؤخرًا ضمن ".كما اعترف المتهمون، بحسب البيان، "بتورطهم في عدة سرقات أخرى ضمن قاطع ، وجرى إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".