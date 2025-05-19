الأمن ينتشر ويبحث عن المتورطين.. نزاع عشائري يوقع ضحيتين في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في منطقة حي مركز مدينة ادى الى مقتل شخص واصابة اخر بجروح خطرة".واضاف انه "تم نقل جثة المقتول الى الطب العدلي والمصاب الى مع انتشار القوة في المنطقة والبحث عن المتسببين بالنزاع".