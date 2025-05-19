لأسباب غامضة.. شخص يصيب ابنته برصاصة في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً أطلق النار على ابنته وأصابها برصاصة في قدمها، وذلك في ناحية ".وبحسب المصدر، فإن "البنت قامت بإبلاغ في الناحية، وعلى الفور تم اعتقاله من قبل قوة أمنية".وأضاف، انه "أسباب الخلاف بينهما لم تعرف حتى الآن".