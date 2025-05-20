المتحدث باسم القائد العام يعلن القضاء نهائيا على آليات تمويل الإرهاب

وقال لـ ، ان "الحكومة قطعت شوط كبير جد في ملف مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب"، مبينا ان "هناك دعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة للجنة مكافحة الاموال وتمويل الإرهاب".وأضاف "هناك توجيهات مستمرة للاجهزة الامنية المختصة في هذا الملف لإسناد اللجنة"، لافتا الى "اننا قضينا نهائيا على ملف تمويل الارهاب وتدفق الاموال الى الارهابيين داخليا وخارجيا ووصلنا الى مستويات منخفضة تكاد ان تكون الصفر".وذكر ان "موضوع الرقابة والتقييم مستمر سواء على المستوى الامني او على المستوى الاقتصادي بالجهات الاقتصادية والمالية المعنية"، لافتا الى ان "هذا عمل مستمر ويتطلب جهودا كبيرة جدا ومراقبة مستمرة لحركة وتدفق الأموال".