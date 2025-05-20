بعد الاشتباك معه.. اعتقال قاتل المقدم "مهند ريسان الزيدي" في ذي قار

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "بعملية امنية نوعية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة شرطة من القاء القبض على قاتل الشهيد البطل المقدم (مهند الزيدي) الذي ارتقى شهيدا بتاريخ 2025/4/4 أثناء الواجب وخلال عملية القبض على احد المتهمين الخطرين في قرى قضاء ".وأضاف انه "نفذت القوة المشتركة من مكافحة الاجرام وخلية الاستخبارية ومديرية استخبارات ومكافحة الارهاب وسرية مغاوير الفوج الثالث واستخبارات لواء 14 شرطة اتحادية، عملية نوعية في احدى المناطق الصحراوية بين محافظتي بعد اشتباك مع المتهم (احمد علي كريم) اسفرت عن تنفيذ امر القبض بحقه وضبط سلاح نوع RBK ومسدس بعد اصابته بساقه، اذ تم نقله الى المستشفى".وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم إحالته الى الجهات التحقيقية المختصة وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولياً".كما تمكنت القوة المنفذة للواجب من القاء القبض على 4 أشخاص آخرين ساهموا بهروب المتهم من العدالة وكذلك التأكد من موقفهم القانوني، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على القوات الأمنية، وفق البيان.