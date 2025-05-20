في النجف.. اعتقال شخص اطلق النار على "مكتب عقاري"

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال شخص اطلق النار على "مكتب عقاري" في .

وقالت القيادة في بيان، "بمتابعة من قائد شرطة الأشرف اللواء ذياب، وبإشراف مباشر من وكيل قائد شرطة المحافظة، اللواء عدي صاحب، تمكنت مفارز قيادة الشرطة من إلقاء القبض على متهم بإطلاق النار على مكتب عقاري في ".

وأوضحت القيادة أن "محطة الاستجابة تلقت بلاغًا حول الحادث، حيث ادعى صاحب أحد المكاتب العقارية بتعرض محله لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما تسبب بأضرار مادية بسيطة وعلى الفور، توجهت مفارز الأدلة الجنائية والمركز المختص، وتم تحريز ثلاثة ظروف فارغة".

وتابع بيان القيادة "بعد تشكيل فريق عمل أمني ومتابعة مكثفة، تم إلقاء القبض على أحد المتهم، وإحالته إلى القضاء".