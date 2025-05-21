عمليات بغداد: هدفنا رفع جميع الصبات الكونكريتية من شوارع العاصمة

وقال عمليات العميد عباس المفرجي في حديث لـ ، "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وضمن النهج الذي تبنته عمليات بغداد بالتعاون والتنسيق مع دوائر الأمانة والبلدية لرفع جميع الكتل الكونكريتية داخل العاصمة بغداد، تجري عمليات رفع الصبات بتسخير كافة الامكانيات من قبل الجهد الهندسي الخاص بالقيادة وكذلك رفع سيطرات ونقاط المرابطة وتقليل المظاهر المسلحة ضمن العاصمة".وأضاف المفرجي، أن "آخر هذه الواجبات كانت قبل يومين في رفع جميع الكتل الكونكريتية المحيطة بجامع ضمن سبقتها واجبات مباشرة ضمن مناطق والكاظمية في جانب وكذلك في عدد من مناطق جانب ".وتابع المفرجي، أن "العمل جارِ على ان تكون العاصمة بغداد خالية من الكتل الكونكريتية".