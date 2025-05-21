السوداني يوجه بتخصيص قطع أراضٍ لوزارة الداخلية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ، وجه والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتخصيص قطع أراضٍ لضباط ومنتسبي ، وذلك ضمن المقترح الرابع لتوسعة مدينة النهروان".كما وجه "وزارة الداخلية باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بتخصيص قطع الأراضي وتوزيعها".وأتم البيان، انه "يأتي هذا التوجيه في إطار الرعاية التي يوليها رئيس لأبنائه من منتسبي الأجهزة الامنية والعسكرية كافة، التي تضمن توفير سكن ملائم لهم، وتثميناً لتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار وازدهاره".