حملة كبرى لجهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات (صور)

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "قواتنا شرعت بعمليتين نوعيتين اسفرتا عن القاء القبض على تاجري مخدرات في "، مبينا انه "بعملية اخرى لابطال جهازنا تمكنا من القاء القبض على احد تجار في ".وأضاف انه "بعملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على احد تجار المخدرات في "، لافتا الى ان "ابطال جهازنا مستمرون بعمليات نوعية اختصاصية في مكافحة آفتي الارهاب والمخدرات للوصول إلى عراق آمن مستقر يرفل بالعز والكرامة".