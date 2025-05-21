أربع إصابات بمشاجرة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بمشاجرة في الشعلة شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مسدس واسلحة بيضاء سكين ضمن منطقة دوانم الشعلة".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن اصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى مستشفى قريب".



وفي حادث آخر، أفاد المصدر بـ"انفجار رمانة هجومية تم رميها من قبل مجهولين استهدفت احد المنازل ضمن منطقة دور السكك في جانب دون اصابات فقط اضرار مادية".