في الديوانية.. اعتقال شخصين استهدفا منزل ضابط مرور

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال شخصين استهدفا منزل ضابط مرور بقنبلة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الامنية تلقي القبض على شخصين قاما باستهداف منزل احد ضباط المرور بقنبلة يدوية (رمانة) الأسبوع الماضي".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية قامت بتتبعهم والقبض عليهما اليوم في قضاء الشرقي (30 كم جنوبي الديوانية)".