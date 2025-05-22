البصرة تتهيأ لتفجيرات لمدة ساعتين

وقال اعلام القيادة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "ستقوم سرية معالجة القنابل غير المنفلقة في باتلاف وتفجير بعض المخلفات الحربية ضمن مقتربات منطقة ارطاوي اليوم الخميس ٢٠٢٥/٥/٢٢ من الساعة ٨ الى ١٠ صباحا، لذا نسترعي الانتباه".