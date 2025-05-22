العمليات المشتركة تعلن نتائج الضربة الجوية شرق صلاح الدين

وذكرت العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من قطعات اللواء الـ 88، وعناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية، وجهد هندسي كبير خرجت لتفتيش مكان الضربة رغم وعورة المنطقة وطبيعتها الجغرافية وصعوبة وصول الآليات بمختلف أنواعها إليها".وأضاف البيان أن "القوة عثرت على جثتين للإرهابيين حتى ساعة اعداد هذا البيان، كما عثرت على أسلحة ومواد لوجستية واجهزة ومبرزات جرمية"، مؤكدة أنه "مازالت عملية التفتيش والرصد الاستخباري مستمرة ضمن قاطع المسؤولية".