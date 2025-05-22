النجف.. رجل وزوجته يتقاتلان حتى الموت

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الجثتين عثر عليهما داخل منزلهما شمال ، وسط ترجيحات أولية بقيام المنتسب بقتل زوجته ثم الانتحار".وأوضح ان "التحقيقات تشير الى وجود مشاكل أسرية سابقة بينهما، ولا تزال التحقيقات جارية للتوصل الى نتائج دقيقة وواضحة فيما نقلت الجثتان إلى الطب العدلي".