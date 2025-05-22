اندلاع حريق كبير بمحلات تجارية غربي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً كبيراً اندلع، ظهر اليوم، داخل عدد من المحال التجارية بالقرب من الملعب ضمن غربي ".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وشرعت فور وصولها بمكافحة الحريق".