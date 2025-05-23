تقدر بأكثر من 110 آلاف طن.. احباط عملية تهريب ضخمة لمادة الكبريت في ميناء أم قصر

الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الكبريت خارج ، وعلى الفور قام جهازنا بالتحقق من هذه المعلومات عبر مخاطبة شركة المنتوجات النفطية (سومو) في ، التي أكدت عدم إصدارها أي موافقات رسمية لتصدير هذه المادة.بناءً على أمر قضائي – بحسب البيان - انتقلت مفارز إلى ميناء وبالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية والقوة البحرية العراقية، لتضبط باخرة محملة بنحو 10 آلاف طن من مادة الكبريت كانت معدة للتهريب، ثم توجهت إلى مقر الشركة المتورطة حيث تم ضبط 16 شاحنة إضافية محملة بالكبريت داخل حاويات كانت في طريقها للميناء.وأضاف انه أثناء تفتيش مقر الشركة، عثر فريق الأمن الوطني على مخزن تابع للشركة المتورطة يحتوي على 100 ألف طن أخرى من الكبريت المعد للتهريب، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 110 آلاف طن تقريباً، لافتا الى ان الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على 15 متهماً، وأثبت فحص الوثائق عدم وجود أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة لتصدير هذه المادة الاستراتيجية، مما يؤكد محاولة التهريب.تأتي هذه العملية في إطار جهود الوطني لحماية الاقتصاد العراقي ومكافحة محاولات التهريب التي تستنزف موارد البلاد، علماً أن تصدير مادة الكبريت يخضع لضوابط قانونية صارمة ولا يتم إلا عبر القنوات الرسمية، بحسب البيان.