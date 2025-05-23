الكشف عن تفاصيل استهداف منزل برمانة يدوية ببغداد.. "القيت من السطح"

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة ، تمكنت مفارز قسم شرطة ومركز شرطة اكد من كشف ملابسات حادثة رمي رمانة يدوية على أحد المنازل ضمن منطقة ، بعد تلقي اخبار من السيطرة المركزية حول الحادث".وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتحقيق في الحادثة، وبعد مراجعة المراقبة في المنطقة، لم تُرصد أي حركة مشبوهة أو عناصر غريبة حول المنزل لحظة الحادث".وذكرت "خلال التحقيقات الأولية مع صاحب المنزل، تبيّن أن الرمانة اليدوية قد أُلقيت من داخل المنزل نفسه، وتحديداً من ساحة السطح الأول، بهدف تضليل الجهات الأمنية وخلق قضية مفتعلة لكسب منافع شخصية"، موضحة ان "التحقيقات كشفت أن صاحب المنزل هو أحد المطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، وقد صدرت بحقه أوامر قبض".وتابعت انه "تم رفع الرمانة، التي كانت غير منفلقة، من قبل خبير الدفاع المدني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أودع التوقيف لاستكمال التحقيقات"، لافتة الى "استمرار جهودها في كشف الحقائق وملاحقة المطلوبين للقضاء".ودعت "المواطنين إلى التعاون وعدم التستر على الجرائم أو التورط في محاولات تضليل العدالة".