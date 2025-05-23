السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين لتولي إدارة الأكاديمية العسكرية بعد إعفاء الغنام

– امني

بعد قرار رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، الذي صدر الأربعاء الماضي، بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب أيديهم من العمل على خلفية وفاة طالبين من طلاب الكلية في ، كشف مصدر عسكري عن أسماء المرشحين لتولي العسكرية.



وأضاف المصدر ان "المرشحين هم:

-الفريق الركن كثير

-الفريق الركن

-اللواء الركن عطية

-عميد الكلية العسكرية الأولى

وقال المصدر لـ ، ان "هناك أربعة مرشحين لتولي إدارة الاكاديمية العسكرية بعد اعفاء مديرها اثر حادثة وفاة طالبين بالكلية العسكرية الرابعة في ".وأضاف المصدر ان "المرشحين هم:-الفريق الركن كثير-الفريق الركن-اللواء الركن عطية-عميد الكلية العسكرية الأولى