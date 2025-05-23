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وفاة سجين من الأنبار داخل أحد السجون في بغداد
أمن
2025-05-23 | 14:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,502 شوهد
توفي، اليوم الجمعة، سجين من
محافظة الأنبار
–
قضاء الرمادي
، داخل أحد السجون الواقعة في العاصمة
بغداد
، وسط معلومات أولية تشير إلى تعرضه للإهمال وعدم الاستجابة لطلبه بالنقل إلى الطبابة.
وبحسب مصادر مطلعة، قالت لـ
السومرية نيوز
، فإن
السجين
قضى 11 عامًا خلف القضبان وكان من بين نحو 400 سجين تم إعدادهم اليوم لنقله إلى سجن
التاجي
، وأثناء تجميعهم في الساحة شعر بألم حاد وظل يصرخ “كلبي.. كلبي”، في إشارة إلى ألم في صدره، لكن عناصر الحماية تعاملوا معه بقسوة واتهموه بـ”التمثيل”، رافضين نقله إلى الطبابة، حتى فارق الحياة.
الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا حول الحادث.
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