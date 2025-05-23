وفاة سجين من الأنبار داخل أحد السجون في بغداد

وبحسب مصادر مطلعة، قالت لـ ، فإن قضى 11 عامًا خلف القضبان وكان من بين نحو 400 سجين تم إعدادهم اليوم لنقله إلى سجن ، وأثناء تجميعهم في الساحة شعر بألم حاد وظل يصرخ “كلبي.. كلبي”، في إشارة إلى ألم في صدره، لكن عناصر الحماية تعاملوا معه بقسوة واتهموه بـ”التمثيل”، رافضين نقله إلى الطبابة، حتى فارق الحياة.الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا حول الحادث.