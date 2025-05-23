صلاح الدين.. سرق هاتفها وهددها بصورها ما لم تدفع 3000 دولار

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز في إجرام سامراء-مكتب مكافحة بلد، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي، بعد أن تمكن من سرقة جهاز المويايل العائد لها".واضاف البيان، انه "تمت عملية القبض بعد استنجاد المشتكية بمفارز مكتب المكافحة وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع المشتكية وتحت إشراف القضاء والوصول إلى المتهم والقبض عليه بعد مطاردته محاولا الهربحيث دونت أقواله بالاعتراف وتوقيفه أصوليا وفق أحكام المادة ٤٤٦ /أ من قانون العقوبات".