اعتقال آلاف الأشخاص في السعودية قبيل بدء الحج

وتأتي هذه الحملات للسلطات الأمنية ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم ، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 1.5 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.ونفذت السلطات السعودية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وأمنية حملات تفتيش شاملة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 8,150 شخصًا لانتهاكهم نظام الإقامة و3,344 لخرقهم أنظمة أمن الحدود، و1,624 لمخالفات نظام العمل.وشملت العمليات أيضًا رصد 1,207 أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير قانونية، معظمهم من الجنسيتين اليمنية (37%) والإثيوبية (61%)، إضافة إلى 94 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.وكشفت الحملات عن تورط 13 فردًا في تسهيل انتهاكات الأنظمة من خلال نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، مما الجهود المستمرة لمكافحة التستر على المخالفين.وأوضحت السلطات السعودية أنه يخضع حاليا 21,872 وافدا مخالفا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 20,616 رجلاً و1,256 امرأة، حيث تمت إحالة 15,936 منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1,359 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,566 آخرين إلى بلدانهم.وأكدت السعودية عبر بيان رسمي "التزامها بتطبيق العقوبات الصارمة على كل من يسهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامات مالية تصل إلى مليون سعودي إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة، والتشهير بالمتورطين".وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم تُعد من "الجرائم الكبيرة" التي تستوجب التوقيف وتخل بالشرف والأمانة.وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المخالفات.