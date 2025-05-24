مقتل شخص في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "حادث قتل حصل بسبب خلافات ومشاكل سابقة بين الضحية واحد المواطنين وتطورت فيما بعد".وأضافت أن "فريق عمل من قيادة الشرطة توصل إلى معرفة الجاني وتجري الآن عملية بحث وتفتيش من أجل القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة".