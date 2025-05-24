أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتوقيف ضابط وستة جنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل" غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح مجلس تحقيقي وايداع ضابط برتبة نقيب وستة جنود التوقيف واحالتهم الى التحقيق".

وأوضح المصدر أن "عائلة مستأجرة مزرعة ضمن احد مناطق ابي غريب وصاحب المزرعة قام بجلب القوة الماسكة للارض واتهم المستأجرين بتخريب المزرعة".



وتابع "الامر الذي استدعى وصول القوة ومحاولة اعتقال الرجال المستأجرين وترويع النساء والاطفال الذين كانوا مع العائلة".