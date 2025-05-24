تأكيد رسمي.. تسمية الفريق أحمد عمران رئيسا للأكاديمية العسكرية

التقى رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن ، الفريق الركن بمناسبة تسنمه منصب رئيس الأكاديمية العسكرية.

وقالت رئاسة الاركان في بيان، "التقى رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، الفريق الركن ، بمناسبة تسنّمه منصب رئيس الاكاديمية العسكرية، متمنياً له النجاح والموفقية في عمله المقبل".

وقدّم رئيس اركان الجيش "جملة من التوجيهات والتوصيات التي تخص اعادة النظر بالجوانب الادارية واللوجستية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، والعمل بجدٍ وإخلاصِ؛ لتطوير الكليات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المرتبطة بالاكاديمية، بما ينسجم مع تطلعات المؤسسة العسكرية"، بحسب البيان.

وكان مصدر عسكري كشف، السبت، ان الفريق احمد هو الأقرب لتولي إدارة الاكاديمية العسكرية بعد اقالة .

يشار الى أن رئيس ، قرر الأربعاء الماضي، إعفاء رئيس الأكاديمية العسكرية ناصر ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب أيديهم من العمل على خلفية وفاة طالبين من طلاب الكلية في .