الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "من يتحمل وفاة طلبة الكلية العسكرية الرابعة هو الفريق الركن ، بسبب ان الأخير اعطى أوامر عسكرية بأبقاء الطلبة تحت أشعة الشمس أكثر من الوقت المحدد ورفض طلب آمر الكلية بسحبهم".واضاف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، "نطالب عبر بأحالة الفريق الركن ناصر الى ".