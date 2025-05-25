وزير الدفاع يوعز بإكمال نتائج التحقيق في حادثة الكلية العسكرية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزير اطلع اليوم على النتائج الأولية الخاصة بالتحقيق بحادث طلاب الدورة (89) الكلية العسكرية الرابعة، خلال لقائه برئيس اللجنة التحقيقية، قائد الفريق الركن ، والتي تم تشكيلها بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف مباشر من ورئيس أركان الجيش".وأضافت الوزارة، أن "الوزير وقف على النتائج الأولية لتحقيق اللجنة وما وصلت إليه خلال زيارتها الى مقر الكلية العسكرية الرابعة ومستشفى واللقاء مع طلاب الدورة".وتابعت الوزارة، أن "وزير الدفاع أوعز بإكمال نتائج التحقيق مع الأطراف كافة التي لها علاقة بحادثة الكلية العسكرية الرابعة"، مشددًا على "محاسبة جميع المقصرين في هذا الحادث".