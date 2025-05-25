الشمري يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قضاء النعمانية

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في قضاء النعمانية بمحافظة داخل احدى مقرات الأفواج التكتيكية المحررة بين منتسبين".وأضاف البيان ان "الحادث أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين".