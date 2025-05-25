إحباط محاولة تهريب نحو 4 آلاف حبة "كبتاغون" عبر منفذ عراقي

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "مديرية منفذ القائم الحدودي ومن خلال المعلومات الواردة من ، تمكنت من ضبط كمية حبوب مخدرة نوع (كبتاغون) بلغ عددها (3,803) حبات، مخبأة بطريقة احترافية داخل عجلة دفع رباعي يقودها سائق عراقي الجنسية".وأشار البيان، إلى "تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى شعبة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".