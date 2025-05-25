اعتقال شخص حاول إدخال عملة مزورة للعراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز مركز شرطة الشيب التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته مبلغ مزور قدره (4.900.000) اربعة ملايين وتسعمائة الف دينار عراقي من فئة (25) الف دينار حاول إدخالها إلى البلاد".وأضاف أن "محضر ضبط اصولي تم تنظيمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".