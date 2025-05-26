احتراق محل في صناعي مدينة الموصل بداخله 3 سيارات (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " تلقت بلاغا اليوم عن وجود حادث حريق اندلع في محل لتصليح السيارات في الحي الصناعي في الجانب الأيسر من ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وعملت على إخماده"، مبينا ان "الحريق تسبب بخسائر جسيمة بثلاث سيارات كانت متوقفة بداخله".وتابع المصدر، أن "التحقيقات الأولية للدفاع المدني أشارت الى أن سبب الحريق نتج عن تماس كهربائي أدى الى اشتعال النيران".