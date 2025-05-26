السوداني يوجه بإعادة ترتيب خطة التسليح وفق الأولويات لتأمين تجهيزات القوّات المسلحة

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ترأس، اليوم، اجتماعاً خاصاً بخطة تسليح للعام الحالي، وذلك بحضور ، ورئيس أركان الجيش، ووكيل ، وعدد من المستشارين".وأضاف المكتب، "وجرى خلال الاجتماع مراجعة خطة التسليح، في إطار المضي باستراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات قوات الجيش بجميع صنوفها، والتأكيد على أهمية تنويع مصادر التسليح".وبحسب البيان، وجه السوداني بـ"ضرورة إعادة ترتيب الخطة وفق الأولويات، وتطبيقها خلال العامين الحالي والمقبل لتأمين مستلزمات وتجهيزات القوات المسلحة، وكذلك توجيه الجهات المعنية بتنسيق الإجراءات لتجاوز التحديات وتوفير النفقات المطلوبة لدعم قدرات الجيش العراقي".