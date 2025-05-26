الإطاحة بمجموعة تنتحل صفة جهات رسمية في الحشد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، إن "رجال في في ، تمكنوا من إلقاء القبض على مجموعة تنتحل صفة جهات رسمية حكومية في هيئة وتزوير البطاقات التعريفية (الباجات) لاستخدامها لإجراءات ومنافع شخصية".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص"، مشيرة إلى، أن "القبض على هؤلاء تم بعملية أمنية محكمة، وأحيلوا إلى التحقيق".