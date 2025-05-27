استشهاد واصابة 7 منتسبين بعد مداهمة تجار مخدرات في البصرة

– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025، باستشهاد واصابة 7 منتسبين بعد مداهمة تجار مخدرات في .

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه "في ساعات الفجر تمت مداهمة تجار مخدرات من قبل قوة أمنية تابعة لجهاز ، لكن القوة تعرضت لجهوم مباغت هجومية أسفرت عن إصابة 6 منتسبين واستشهاد منتسب اخر".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة تعاملت مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة، وتم فتح تحقيق عاجل بالحادث"، مشيراً إلى أنه "سيتم تشييع جثمان القتيل عصر اليوم".