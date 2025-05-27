مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شخص مدني في جنوبي ، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير الى أن الحادث وقع نتيجة خلافات شخصية"، لافتا الى ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".