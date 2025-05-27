إصابة صيدلانية بإطلاق نار في ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإصابة صيدلانية بإطلاق نار في .

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وقال المصدر في حديث لـ ،"تعرض صيدلانية الى إطلاق نار من قبل أربعة اشخاص داخل صيدليتها في منطقة الماجدية".

وأضاف المصدر أن "حالتها غير مستقرة"، مشيرا الى أن "القوات الامنية تجري البحث عن الجناة".