وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة المعامل شرق العاصمة ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بجروح مختلفة".وأضاف المصدر أن "المعلومات اشارت الى ان اسباب الحادث نتيجة خلافات حول امرأة".