تلاحق السلاح داخل وخارج العراق.. منصة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة

وقال سكرتير ومقرر لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء سلطان إنَّ " كان من أوائل دول المنطقة التي باشرت فعلياً تشكيل لجان لسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين، وكذلك من الوزارات والجهات المدنية غير المعنية بالأمن، إضافة إلى مكافحة عمليات بيع الأسلحة بطرق غير قانونية".وأضاف أنَّ "من بين الخطوات التنظيمية المهمة، العمل على تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة، وفق تعليمات وضوابط أصدرتها اللجنة، وحددت لها مهلة تنتهي في (31) كانون الأول من العام الحالي".وأشار سلطان إلى أنَّ "العراق يعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة المفقودة والمهربة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، في خطوة وصفها بأنها جذرية ومؤسسة لتحول حقيقي في ".وأكد أنَّ "هذه القاعدة لا تقتصر على ، بل تشمل مختلف الجهات الأمنية، منها ، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المختبرات الجنائية، إضافة إلى الأسلحة العائدة للمواطنين والتي فُقدت أو سُرقت".وأوضح سلطان أنَّ "هذا التوجه يأتي ضمن التزامات العراق كدولة عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بعد المصادقة على القرار رقم (16 لسنة 1923) الصادر عن الوطني، الذي يُعد أول قرار رسمي من نوعه لتأمين قواعد بيانات متكاملة عن الأسلحة في البلاد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.