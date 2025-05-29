تسجيل إصابة 5 منتسبين بحادث مروري في حديثة

وأكدت إدارة المستشفى في بيان أولي ورد لـ ، أن "الفرق الطبية في طوارئ المستشفى تعاملت بسرعة مع الإصابات، التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة"، مشيرة إلى أن "الوضع الصحي للمصابين مستقر، ولا توجد حالات حرجة لغاية الان".وأوضحت الإدارة، أن "الكوادر الطبية والجراحية باشرت فوراً بتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم إدخال بعض الحالات إلى الرقود للمراقبة الطبية، فيما تم السماح لمصابَين بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالتهم".ودعت دائرة جميع السائقين إلى التأكد من جاهزية المركبات وتفادي السرعة ومؤكدة ايضا استعداد في القضاء للتعامل مع أي طارئ.