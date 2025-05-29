عائلة كاملة ضحية حادث مروري على طريق نجف – كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادثا مروريا مروعا حدث على طريق نجف -كربلاء عند عمود ١٣٠ بين سيارة مدنية تستقلها عائلة من سكنة وشاحنة حمل كبيرة".وأضاف المصدر، أن "الحادث أنهى حياة جميع أفراد العائلة"، مشيرا الى "نقل جثثهم الى دائرة الطب العدلي".