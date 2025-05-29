داخل جامعة عراقية.. اعتقال "تاجر آثار" بحوزته جمجمة عمرها 4 آلاف سنة

- أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال تاجر آثار داخل حرم ، وضبط بحوزته جمجمة بشرية يتجاوز عمرها 4 آلاف عام.

وقال المصدر لـ ، إنه "من خلال متابعة اعمال في وملاحقة العناصر المشبوهة وعصابات الجريمة المنظمة توفرت معلومات دقيقة من مصادر موثوقة تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالقطع الاثرية".

وأضاف، أن "فريق عمل تم تشكيله بعد أخذ الموافقات القضائية لغرض التحري واعتقال المتهم بالجرم المشهود، حيث تم نصب كمين محكم للإطاحة به وضبط كل ما له مساس بالجريمة، وبالفعل جرى القبض عليه داخل حرم وبالتعاون معها علما أنه ليس منتسبا في الجامعة".

ولفت إلى أن "المتهم ضُبط بحوزته 6 قطع حجرية تعود لعصور قديمة، وجمجمة يقدر عمرها بأكثر من أربعة آلاف عام"، مؤكداً "احضاره مع المضبوطات وتدوين اقواله واعترف صراحة بعائدية المواد المضبوطة له، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام انظار وقرر اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة 42 من ".