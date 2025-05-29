تفجير مسيطر عليه في البصرة صباح الجمعة

أعلنت ، الجمعة، عن تفجير مسيطر عليه في المحافظة صباح اليوم.

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في باجراء تفجير واتلاف مخلفات حربية قديمة (تحت السيطرة) ضمن منطقة ".

واضاف البيان أن التفجير "اليوم الجمعة 2025/5/30 من الساعة 7 الى 10 صباحا".