الاستخبارات العسكرية: اعتقال 19 متهماً بينهم إرهابيون

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "مفارزها، وضمن عمليات استباقية دقيقة في قواطع عمليات (فق6 ،فق8، فق15،فق16، فق17، فق22، لمغ عمليات بغداد) نفذت سلسلة من الكمائن والواجبات الأمنية بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية الأخرى".وأضافت أن "العمليات أسفرت عن القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب، و(16) مطلوبين وفق مواد قانونية أخرى، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".