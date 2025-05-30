صلاح الدين.. كمين يُفشل محاولة لتهريب آلاف الكارتونات من المشروبات الكحولية

وذكرت - في بيان، أن "العملية الأمنية التي نفذتها مفارز قسم شؤون السيطرات ومكافحة الإجرام تمت بدقة ومهنية عالية، بعد ورود معلومات استخبارية من مصدر موثوق تفيد بوجود شاحنتين مشبوهتين قادمتين من منفذ المنذرية باتجاه ".وأوضحت أنه "تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيدة أمية الجبارة شرق ، حيث تم إيقاف الشاحنة الأولى من نوع “مرسيدس-أكتروس” حمراء اللون يقودها المدعو (أ.ع.ع)، والشاحنة الثانية من النوع ذاته بيضاء اللون يقودها (أ.خ.ط)".وأضاف البيان أن "التحقيق مع السائقين كشف عن وجود شحنة ضخمة من المشروبات الكحولية المهربة، وتم ضبط الشاحنتين وأخذ موافقة القضاء بفتح الحاويات. وأظهرت عمليات التفتيش احتواء الحاويات على آلاف الكارتونات من المشروبات الكحولية المهربة".وأكدت استمرار التحقيق بإشراف القضاء لملاحقة المتورطين.