بينها تاليس والكراكال.. العراق يتحرك عسكريا من عدة محاور

وقال مدير والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء للوكالة الرسمية تابعته ، إن "طائرات الكراكال، التي تم التعاقد عليها ضمن خطط تعزيز العراقية، ستصل الشهر المقبل"، مبينة ان " سيتسلم ست طائرات هذا العام، فيما ستصل 14 طائرة أخرى خلال العام المقبل".وأضاف، "تم استلام ثلاثة زوارق متقدمة من هذا العام، مما يمثل تطوراً مهماً في قدراتنا البحرية"، مشيراً إلى ان "العمل مستمر أيضاً في مجال الأمن السيبراني، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة (الأنتي درون) بالتعاون مع إسبانيا".وتابع أن "هذه المنظومة متخصصة في التصدي للطائرات المسيّرة، حيث ترصد تردداتها الهرتزية وتعمل على إسقاطها إلكترونياً، وهي تدخل ضمن السيبراني الحديثة".وفي جانب الدفاع الجوي، أكد أن "العراق حصل على 4 رادارات من نوع فرنسية الصنع غطّت مناطق واسعة من العراق، وتم الحصول على رادارات إضافية للارتفاعات المنخفضة، حيث استلمنا ثلاث منها حتى الآن ضمن دفعة أكبر قيد التسليم، ما سيسهم في تغطية متطلبات الدفاع الجوي الوطنية".ولفت إلى أن "عملية التسليح في العراق تتم وفق تخطيط متكامل بين القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش والقوات البرية، لضمان تكامل المنظومة التسليحية وتلبية احتياجات كل صنف عسكري ".