لأسباب غير معروفة.. منتسب ينهي حياته برصاصة داخل شركة نفط ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "منتسباً في شرطة الطاقة أقدم على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه من سلاحه داخل شركة ".وأضاف، أنه "لغاية الآن الأسباب مجهولة"، مشيراً إلى "نقل الجثة الى الطب العدلي في المحافظة".