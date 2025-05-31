البصرة.. اعتقال حارس حاول سرقة بئر نفطي مسؤول عن حمايته

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "استخبرت مفارز الفوج الرابع التابعة إلى بوجود محاولة سرقة أحد الآبار النفطية التي تقع ضمن قاطع مسؤولية حماية شركة تعز للحمايات الأمنية من قبل أحد الحراس التابعين إلى الشركة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز الفوج الرابع – واستخبارات شرطة الطاقة ومفرزة من أمن الأفراد ومفرزة من شركة تعز للحمايات الأمنية".وأضاف البيان، انه "تم ضبط عجلة نوع (بنكو) لا تحمل أوراقاً رسمية محملة بخزان سعة 2000 لتر بلاستك يحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وخزان آخر سعة 1000 لتر فارغ مع وهوز بطول 12 متر، كما تم أيضاً إلقاء القبض على الحارس الأمني التابع إلى الشركة الذي كان بصفته حماية البئر".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط مشترك وإرسال العجلة مع الحارس الأمني إلى مركز شرطة نفط البرجسية".